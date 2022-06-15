Медведев о том, что россиян допустят на US Open: «Рад, что смогу защитить титул. Было бы очень неприятно не иметь такой возможности»

Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал то, что россиян допустят до участия в US Open. Медведев – действующий чемпион турнира.
«Это здорово. Как и все остальные, я вчера об этом узнал.
Я уже говорил, что следую правилам и буду играть там, где могу играть. Я рад, что смогу защитить титул. Было бы очень неприятно не иметь такой возможности, потому что с US Open связаны отличные воспоминания, да и вообще это, наверное, для меня самый особенный турнир.
Больше добавить особо нечего. Я рад, что смогу сыграть».
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