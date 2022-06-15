Медведев о том, что россиян допустят на US Open: «Рад, что смогу защитить титул. Было бы очень неприятно не иметь такой возможности»

Теги US Open ATP Даниил Медведев Теннис

Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал то, что россиян допустят до участия в US Open. Медведев – действующий чемпион турнира.

«Это здорово. Как и все остальные, я вчера об этом узнал.

Я уже говорил, что следую правилам и буду играть там, где могу играть. Я рад, что смогу защитить титул. Было бы очень неприятно не иметь такой возможности, потому что с US Open связаны отличные воспоминания, да и вообще это, наверное, для меня самый особенный турнир.

Больше добавить особо нечего. Я рад, что смогу сыграть».

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