Димитров о том, способен ли выиграть ТБШ: «Да, конечно. Я по-прежнему в это верю»

Экс-третья ракетка мира рассказал, способен ли по-прежнему выиграть «Большой шлем».

«Да, конечно. Я по-прежнему в это верю. На прошлых «Шлемах» у меня были хорошие результаты. К сожалению, сейчас мне приходится уже во втором-третьем круге играть с очень-очень сильными соперниками.

Но я считаю, что еще способен на большее. Я думаю, что могу прорваться. Никто не знает, где и когда, но единственное, на чем мне нужно сосредотачиваться, это то, что я буду делать».

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