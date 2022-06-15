«Алькарас особенный. Я считаю его ориентиром». 20-летний Дрэйпер о мотивации

20-летний британец Джек Дрэйпер рассказал, как его мотивируют и .

«Алькарас особенный. Я считаю его ориентиром. Я оцениваю себя по нему – сравниваю трудоспособность и игру.

Наблюдая за таким игроком, можно многому научиться. Надеюсь, однажды я буду бороться с ним за крупные титулы.

Победа Эммы на тоже меня мотивировала и вдохновила. Я тогда был травмирован, увидел ее успех и подумал, что тоже так могу. Конечно, не в таком масштабе, потому что женский теннис чуть моложе и там можно прорваться пораньше.

Но ее пример показал, что можно быстро перейти из тяжелой ситуации в невероятную».

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