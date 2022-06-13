Кафельников о возвращении Медведева на первую строчку рейтинга: «У Даниила нет проблем с мотивацией. Он знает, чего хочет»

Двукратный чемпион «Больших шлемов» Евгений Кафельников прокомментировал то, что Даниил Медведев вернулся на первую строчку рейтинга ATP.

«Насколько долго Даниил продержится на первом месте, зависит от него самого, от его результатов. Не думаю, что мотивация будет для него важнейшим фактором. С мотивацией у него проблем нет. Он знает, что ему нужно работать, и знает, чего хочет.

Жесткое слово, которое «Уимблдон» сказал в отношении российских и белорусских теннисистов, накладывает свой отпечаток. Там можно было удачно сыграть, но турнир пройдет без россиян и белорусов», – цитирует Кафельникова Metaratings.ru.

Отметим, что Кафельников был первой ракеткой мира шесть недель, а Марат Сафин – девять. Медведев начал четвертую неделю в статусе №1.

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