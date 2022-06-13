Андрей Чесноков: «Медведев пробудет первой ракеткой мира дольше Сафина»

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Девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал то, что Даниил Медведев вернулся на первую строчку рейтинга ATP.

«Интересно то, как это произошло: Джокович пропустил первые три месяца, и если бы этого не случилось, то в рейтинге могла бы быть другая ситуация. С другой стороны, если бы Медведев не проиграл в финале Australian Open, он был бы безоговорочно первой ракеткой мира.

Я доволен тем, что российский спортсмен в тяжелой политической ситуации стал первым в мире. Думаю, он превзойдет достижение Марата Сафина. Он точно будет первым после «Уимблдона», а дальше начнется американская часть сезона, где Даниил обычно здорово играет», – цитирует Чеснокова ТАСС.

Отметим, что Марат Сафин был первой ракеткой мира на протяжении девяти недель. Медведев начал четвертую неделю в статусе №1.

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