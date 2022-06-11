205-я ракетка мира Ван Рейтховен впервые обыграл соперника из топ-10 и вышел в финал ATP

205-я ракетка мира Тим Ван Рейтховен (WC) обыграл №9 в полуфинале в Хертогенбоше (6:3, 1:6, 7:6).

Ван Рейтховен второй раз в карьере выступает в основной сетке турнира . Первый был в 2016 году в Уинстон-Сейлеме, где он попал в основу как лаки-лузер, но проиграл в первом круге.

Также Ван Рейтховен одержал вторую победу в двух матчах с соперниками из топ-20. Первая была во втором круге в Хертогенбоше над .

Оже-Альяссим проиграл сопернику из-за пределов топ-200 впервые с Australian Open-2020, где он уступил .

Ван Рейтховен по итогам турнира дебютирует в топ-140.

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