Даниил Медведев: «Мне не нужно защищать много очков на траве, и здорово, что я начал выигрывать уже на первом турнире»

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Даниил Медведев прокомментировал победу над Ильей Ивашко в четвертьфинале в Хертогенбоше. Россиянин победил 7:6. 6:4 и четвертый раз вышел в полуфинал ATP на траве. 

«В начале первого сета я играл не очень хорошо, но со временем мы оба нащупали ритм и выдали несколько классных розыгрышей. Все решили буквально несколько очков. При 8:8 на тай-брейке мне повезло, что мяч перелетел через сетку, но в теннисе иногда такое бывает.

Так что сегодня я был лучше в решающие моменты, и иногда удача была на моей стороне. Думаю, фактор удачи сегодня имел большое значение. 

Мне не нужно защищать много очков на траве, и здорово, что я начал выигрывать уже на первом турнире. Каждая победа приносит очки, и чем дальше, тем выше ты поднимаешься».

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