Циципас о победе над 19-летним Штрикером: «Непросто сталкиваться с энтузиазмом, с которыми новое поколение играет против нас»

Пятая ракетка мира прокомментировал победу над 19-летним Домиником Штрикером в первом круге в Штутгарте – 6:3, 6:4.

«Хорошо таким образом начать травяной сезон. Победа есть победа. Каждая победа ценна.

Сегодня я играл с очень молодым парнем, а это всегда непросто – выходить на корт и сталкиваться с энтузиазмом, с которыми новое поколение играет против нас. Мы в туре уже чуть подольше. Так что важная победа.

Он сегодня хорошо выступил. Хорошо держал подачу – у меня было всего несколько возможностей, которыми я воспользовался. Но в целом у него очень хороший потенциал, он может высоко подняться».

В четвертьфинале Циципас второй раз в карьере сыграет с . На US Open грек победил в пяти сетах, а Маррей обвинил его в жульничестве из-за длинных туалетных перерывов.

«Он играл на траве чуть побольше моего. Я постараюсь получить удовольствие. Мы в туре очень его уважаем.

Надеюсь, я смогу показать свой лучший теннис».

Также Циципас рассказал о целях на травяной сезон.

«Я хочу заработать много очков по ходу травяного сезона. У меня большие цели. Надеюсь, что больше тысячи».

Поскольку на в этом году очков не будет, Циципас не сможет заработать больше 1000 очков на траве. А чтобы заработать 1000, ему нужно выиграть в Штутгарте, Галле и на Мальорке.

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