Рафаэль Надаль: «Не боюсь завершения карьеры. Я всегда был счастлив вне корта»

22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль заявил, что не боится завершения карьеры.

«Я представляю это так же, как много раз прежде, когда мне приходилось месяцами не участвовать в турнирах из-за травм.

Я всегда был счастлив вне корта, это не то, что заставляет меня плохо спать или бояться. В моей жизни много вещей, которые делают меня счастливым, помимо тенниса».

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

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