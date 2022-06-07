Рафаэль Надаль: «В прошлом году после «Ролан Гаррос» я хромал 2,5 недели. Даже не мог спускаться по лестнице»

рассказал, как чувствовал себя после матча с Корентеном Муте на «Ролан Гаррос».

– Я сильно хромал. Я еще не сделал укол в нерв. После этого мы пришли к выводу, что я не могу и дальше делать уколы в прежнее место, потому что ситуация продолжает ухудшаться. Мы приняли решение делать укол рядом с нервом, и оно было правильным. Если бы не получилось, мы бы вообще не зашли так далеко.

– Сколько длится эффект от укола?

– Зависит от обстоятельств. Нет точного времени, но обычно около семи-восьми часов.

– Укол болезненный?

– Да, болезненный. Это терпимо, но ежедневно делать его за 20 минут до выхода на корт... Неприятно, если честно.

– Как выиграть «Ролан Гаррос» с онемевшей ногой?

– Уколы блокируют центростремительные нервы. Если онемели центробежные нервы, вы не сможете двигать ногой. Это тоже не точная наука, потому что бывают дни, когда онемение не такое сильное. Например, в финале у меня немели пальцы ног, и я чувствовал себя хуже, но нужно контролировать голеностоп. Мне удалось достаточно его контролировать, чтобы соревноваться.

– Какие есть риски?

– Ты контролируешь стопу, но нет чувствительности. Немного выше риск подвернуть голеностоп. То, что я играю с онемевшей ногой, не имеет значения, если я не хромаю и она не болит. Так не может продолжаться, но я выиграл турнир, потому что мог двигаться и бегать. В Мадриде и Риме было не так.

– Так что же хуже – физическая или психологическая боль?

– Если нет физической боли, то нет и психологической.

– Но сейчас нога очень болит.

– Но я уже знал, что так будет. Я знал, что так будет, когда турнир закончится, и с этим смирился. К этому привело все, что я делал, но это легко понять. Трудно без возможности тренироваться каждый день. Например, в прошлом году после «Ролан Гаррос» я хромал две с половиной недели. Я даже не мог спускаться по лестнице. В конечном итоге, когда я какое-то время не играл, месяц-полтора, это перестало мешать в повседневной жизни. Боль уходит. Это несравнимо с тем, что я чувствую во время тренировок и соревнований.

– Вы помните последний матч, когда играли без противовоспалительных?

– Я не знаю и не хочу в это вдаваться. Все элитные спортсмены принимают обезболивающие, чтобы быть в состоянии соревноваться. Понятно, что большинство спортсменов принимают противовоспалительные. Это естественно.

– На этой неделе вы пройдете импульсную радиочастотную терапию. Каких ждете успехов?

– Цель очевидна: воздействовать импульсной радиочастотой на нерв, чтобы воссоздать ощущения, как при онемении стопы. Мы пытаемся добиться постоянного результата. Если сработает, мы снимем повышенную чувствительность части стопы. И есть еще один существенный фактор; мы показали, что я могу играть после уколов рядом с нервом. Если лечение подействует, навсегда затронув нерв, я смогу продолжать играть. Я привык действовать шаг за шагом. Я уверен, что все пройдет хорошо.

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

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