Зверев снялся с турнира в Галле

Третья ракетка мира не сыграет на турнире в Галле, который пройдет на следующей неделе.

На «Ролан Гаррос» немец повредил голеностоп. Он сообщил, что есть подозрения на разрыв связок, но не раскрывал деталей и сроков восстановления.

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