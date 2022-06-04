Ройер – самый возрастной чемпион парного ТБШ в Открытой эре. Они с Аревало ушли с трех матчболов в финале «Ролан Гаррос»

и стали чемпионами парного .

В финале они победили Ивана Додига и Остина Крайчека – 6:7, 7:6, 6:3.

В решающем сете Аревало и Ройер отыграли три матчбола, подавая при счете 5:6.

Для Аревало и Ройера это третий титул в нынешнем сезоне и третий совместный в принципе.

Аревало – чемпион пяти парных турниров уровня тура, Ройер – 32.

Ройер теперь трехкратный победитель парных «Больших шлемов»: он также выиграл «Уимблдон»-2015 и US Open-2017 в паре с Хорией Текэу. Для Аревало это первая победа такого уровня.

Кроме того, Ройер, которому сейчас 40 лет 9 месяцев, стал самым возрастным чемпионом парного ТБШ в Открытой эре. Он обошел Боба и Майка Брайанов, которые выиграли US Open-2018 в 40 лет 4 месяца.

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