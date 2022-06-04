Ига Швентек: «Было бы здорово, будь у меня соперница, которая мотивировала бы меня прогрессировать. Но я бы не хотела такой счет, как у Шараповой против Серены»

высказалась о соперничествах в теннисе.

«Соперничества – одна из самых увлекательных составляющих спорта, и в истории тенниса было несколько великолепных соперничеств.

Вечером во вторник мы все видели, как играл на с , и это одно из величайших соперничеств в истории. Я думаю, для игроков полезно, когда есть соперники, которые на таком же уровне, это мотивирует и заставляет работать еще усерднее. Поразительно, сколько матчей Рафа и Новак провели друг против друга и сколько раз они сыграли на поздних стадиях турниров. Многие из их встреч были в полуфиналах или финалах, это показывает, что конкуренция между ними подталкивает их на более высокий уровень.

Было бы здорово, будь у меня соперница, которая мотивировала бы меня прогрессировать, быть активнее и играть в свой лучший теннис. Я могу это представить.

Я бы не хотела иметь такой счет, как у против – она выиграла два из их 20 матчей. Конечно, такое иногда случается, и цифры не всегда самое важное.

Цель – получать удовольствие от матчей, но и, конечно, побеждать. Я никогда не задумывалась, с кем именно хотела бы особое соперничество. Трудно предсказать, кто останется в топе и будет стабилен.

Наряду с Коко [Гауфф], и, возможно, , я считаю, что способна потенциально претендовать на «Большие шлемы». У Лейлы уже есть два отличных выступления – четвертьфинал здесь в этом году и финал US Open-2021 – и если она продолжит играть так же хорошо на других турнирах, я думаю, что она будет в топе».

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