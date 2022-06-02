Пегула дебютирует в топ-10 по итогам «Ролан Гаррос»

Теги рейтинги Ролан Гаррос WTA Джессика Пегула Дарья Касаткина Кори Гауфф Теннис

Джессика Пегула в понедельник дебютирует в топ-10.

Этот результат ей гарантировало поражение Дарьи Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос».

На данный момент Пегула занимает в живом рейтинге девятое место. Однако она может опуститься на 10-е, если титул в Париже выиграет Кори Гауфф.

Напомним, на этой неделе Пегула – 11-я ракетка мира. Она уступила в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Иге Швентек.

Также Пегула продолжает выступление в паре с Гауфф. Завтра они поборются за выход в финал с Тэйлор Таунсенд и Мэдисон Киз.

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