Ролан Гаррос. Расписание 12-го дня. Касаткина сыграет со Швентек не раньше 16:00 мск

опубликовал расписание женских полуфиналов, которые пройдут в четверг, 2 мая.

Первым запуском на центральном корте состоится финал в миксте, после чего женщины разыграют места в решающем матче.

Не раньше 16:00 по московскому времени встретится с первой ракеткой мира .

После этого на корт выйдут 18-летняя и . Этот матч поставили вторым, потому что Гауфф выступает в паре и еще не начала свой сегодняшний матч.

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