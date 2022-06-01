Ролан Гаррос. Расписание 12-го дня. Касаткина сыграет со Швентек не раньше 16:00 мск

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание женских полуфиналов, которые пройдут в четверг, 2 мая.
Первым запуском на центральном корте состоится финал в миксте, после чего женщины разыграют места в решающем матче.
Не раньше 16:00 по московскому времени Дарья Касаткина встретится с первой ракеткой мира Игой Швентек.
После этого на корт выйдут 18-летняя Кори Гауфф и Мартина Тревисан. Этот матч поставили вторым, потому что Гауфф выступает в паре и еще не начала свой сегодняшний матч.
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