Касаткина о прогрессе в психологии: «Я всегда готова, что случится какое-нибудь дерьмо»

20-я ракетка мира прокомментировал нервную концовку матча с . В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Касаткина победила 6:4, 7:6, но не подала на победу во втором сете, а на тай-брейке чуть не упустила пятерной матчбол.

«Весь сет были американские горки. Я подавала на матч, у меня были хорошие шансы. При счете 5:5 были брейк-пойнты, но я все равно проиграла гейм.

Было тяжело справиться, потому что я очень хотела победить, а в такие моменты кажется, что победа ускользает из рук. Но я довольна тем, что продолжила бороться, а не начала расстраиваться. Довольна психологическим аспектом.

Сейчас у меня нет времени расслабляться, я уже завтра играю. Уже завтра нужно покорять новую вершину. Может быть, даже хорошо, что нет времени думать, как здорово выйти в полуфинал».

Также Касаткина прокомментировала свое физическое и психологическое состояние.

«Мне кажется, что оно сейчас как никогда хорошее. И это здорово – значит, я прибавляю. Но при этом я не расслабляюсь. Ведь когда тебе становится слишком уютно, что-то идет не так.

Я всегда готова, что случится какое-нибудь дерьмо (смеется). Готова это принять. Не нужно в такие моменты начинать думать: «О, я ничего не умею, что теперь делать?» Нужно быть готовой из этого выбираться».

Касаткина – в полуфинале «Ролан Гаррос»! Траекторией сломала игру Кудерметовой, но очень нервничала и подавала всего 120 км/ч

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе