Надаль о соперничестве с Джоковичем и Федерером: «Для меня не важно, кто больше выиграет, потому что уровень у нас очень равный»

Рафаэль Надаль прокомментировал соперничество с Новаком Джоковичем и Роджером Федерером. Накануне испанец обыграл Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос» и сократил отставание в личных встречах – 29:30.

«Это просто еще один матч, не более. Мы, как я уже говорил, много раз играли на самом высоком уровне, на самых важных турнирах, поэтому наши матчи всегда особенные.

Сегодня это был всего лишь четвертьфинал, не финал. Это другое.

Но тем не менее получилось классическое противостояние. Да, у меня, Роджера и Новака есть своя длинная история соперничества в важных матчах. Это делает такие моменты особенно эмоциональными.

Несмотря на все разговоры о том, у кого будет больше побед на «Больших шлемах», о лучшем игроке в истории, для меня это не так важно. Мы осуществляем наши мечты и пишем историю спорта, потому что делаем то, чего до нас никто не мог сделать.

Думаю, неважно, кто в итоге выиграет больше «Шлемов», потому что уровень у нас очень равный. Большой разницы нет, поэтому количество побед не имеет такого значения».

Надаль обыграл Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»! Провел великий матч, когда все в нем сомневались

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