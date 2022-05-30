Швентек о том, как перестроилась в матче с Чжэн: «Пела про себя. Это была Дуа Липа»

Ига Швентек прокомментировала победу над Циньвэнь Чжэн в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Полька победила со счетом 6:7, 6:0, 6:2.

«Мне было непросто найти решения, найти тактику и что-то поменять, потому что я не совсем понимала, что делаю не так.

В первом сете было много технических моментов, которые я хотела изменить. Нужно было ниже подсаживаться, иногда не пропихивать мяч, а пробивать нормально. Она играла очень быстро, так что мне было непросто расслабиться. А это требовалось, я была немного зажата.

Во втором сете я хотела собраться и меньше разговаривать с ложей.

В итоге я немного ускорила форхенд. Может быть, это стало решением. И у меня появилось ощущение, что я мыслю яснее. Я пела про себя песни. Потому что в первом сете я сосредотачивалась на технических проблемах и из-за этого не могла их решить, не могла правильно подготовить удар.

Так что я пела про себя.

И это не первый раз. Я всегда что-нибудь пою. Но в этот раз поменяла песню. Это была Дуа Липа».

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