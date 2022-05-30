Швентек третий год подряд вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Она впервые за 10 матчей проиграла сет и повесила 16-ю баранку в сезоне

Первая ракетка мира Ига Швентек обыграла Циньвэнь Чжэн в 1/8 финала «Ролан Гаррос» (6:7, 6:0, 6:2). Полька впервые за 10 матчей проиграла сет – упустив два брейка, подачу на партию, пять сетболов и 5:2 на тай-брейке.

Швентек одержала 32-ю победу подряд. Ее победная серия входит в топ-3 самых длинных с 2000 года. Сегодня она сравнялась с Жюстин Энен, а впереди только Серена (34) и Винус Уильямс (35).

Также полька повесила 16-ю баранку в сезоне и вышла на четвертое место по этому показателю начиная с 2000-го.

Швентек третий год подряд выходит в четвертьфинал французского «Большого шлема». Для нее это будет второй шлемовый четвертьфинал в сезоне и четвертый в карьере.

Теперь она сыграет с Джессикой Пегулой.

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