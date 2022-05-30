Пегула впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема» не на харде

11-я ракетка мира Джессика Пегула победила Ирину Бегу в четвертом круге «Ролан Гаррос» (4:6, 6:2, 6:3) и сократила отставание в личных встречах (1:2).

Американка впервые вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – до 2022-го ее лучшим результатом в Париже был третий круг.

В целом на «Больших шлемах» Пегула выступит в 1/4 финала третий раз. Он доходила до этой стадии на Australian Open в 2021-м и 2022-м.

За место в полуфинале она сыграет с Игой Швентек или Циньвэнь Чжэн.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе