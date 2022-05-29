Фернандес на «Ролан Гаррос» впервые вышла в грунтовый четвертьфинал уровня WTA

18-я ракетка мира Лейла Фернандес на «Ролан Гаррос» за 1 час 54 минуты обыграла Аманду Анисимову (6:3, 4:6, 6:3) и вышла в четвертьфинал.

Канадка второй раз в карьере дошла до 1/4 турнира «Большого шлема». Первый был на US Open-2021, где она в финале уступила Эмме Радукану.

Фернандес впервые вышла в четвертьфинал основного тура на грунте. Ранее она доходила до этой стадии только на турнире ITF в Канберре в 2019-м.

За выход в полуфинал в Париже она сыграет с Мартиной Тревисан.

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