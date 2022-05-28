Кецманович о поражении от Медведева: «Когда вспомню, что в таких матчах нужно включаться сразу, я смогу их выигрывать. А до тех пор буду проигрывать»

Серб Миомир Кецманович отругал себя за матч с . В третьем круге «Ролан Гаррос» он уступил 2:6, 4:6, 2:6.

«Когда я вспомню, что в таких матчах нужно включаться с самого начала, я смогу их выигрывать. А до тех пор буду проигрывать. Не знаю, в чем дело, но от этого нужно избавляться. У меня есть уверенность в себе, но она ничего не даст, пока я не решу эти проблемы.

Мне всегда нужно сначала сделать глупости, чтобы потом от них избавиться. Надеюсь, эта проблема тоже решится.

Даниил хорошо играл, но я помогал ему ошибками. Может быть, если бы счет доходил до 4:4, 5:5, он бы уже не мог так пробивать».

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