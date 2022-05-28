Синнер о проблемах с ногой перед матчем с Рублевым: «Кое-что болит, я не на 100% здоров»

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Янник Синнер прокомментировал проблемы с ногой, которые он испытывал по ходу третьего круга против Маккензи Макдональда (6:3, 7:6, 6:3). Итальянец, проведший весь матч с тейпом на колене, брал медицинский перерыв перед третьим сетом.

«Не хочу это обсуждать. Кое-что болит, я не на 100% здоров, это могу точно сказать.

Но сегодня мне все равно удалось найти решения, я хорошо подавал в важные моменты. Очень доволен, что в третьем сете сразу сделал брейк. В итоге удалось победить быстрее, чем за три часа.

Посмотрим, как пойдет следующий матч. Конечно, будет очень сложно», – сказал Синнер в интервью на корте.

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