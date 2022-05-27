Лейла Фернандес: «Я родилась амбидекстром. Всегда говорила отцу, что если травмирую левую руку, то без проблем буду играть правой»

рассказала, что она амбидекстр.

– Это правда, что вы родились правшой? Потому что вы играете как левша. Нелогично, что вы боретесь со своей природой.

– Это очень хороший вопрос. Я родилась амбидекстром. Играть мне было удобнее левой, чем правой.

Однако я, например, всегда говорила отцу, что если травмирую левую руку, то без проблем буду играть правой.

Вот такие забавные моменты. Но я родилась амбидекстром. Какие-то вещи могу делать правой стороной лучше, чем левой. Немного странная ситуация.

– Кто решил, что вы будете играть левой? Это был ваш выбор?

– Это был мой выбор, а потом отец говорит: «Знаешь, на самом деле, это хорошая идея». Не то чтобы он считал это преимуществом. Скорее дело в том, что его дедушка был левшой. По-моему, мама моей мамы тоже была левшой, и им просто хотелось сохранить эту традицию – просто так, ради интереса (улыбается).

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