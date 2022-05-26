Дельбонис о поражении от Рублева: «Он так потрясающе играл с форхенда и подавал»

Аргентинец Федерико Дельбонис прокомментировал поражение от во втором круге – 3:6, 6:3, 2:6, 3:6.

«Он очень сложный соперник, уже какое-то время топ-игрок. И он так потрясающе играл с форхенда и подавал. У него очень быстрые удары, и мне трудно с них играть агрессивно. А нужно было это делать.

Но я считаю, что провел очень хороший матч – возможно, лучший с начала сезона. Я доволен своим выступлением и надеюсь сохранить этот уровень».

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