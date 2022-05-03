Маррей об отстранении россиян от «Уимблдона»: «Я это не поддерживаю. Указания правительства никому не помогли»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал отстранение игроков из России и Беларуси от «Уимблдона».

«Я не поддерживаю отстранение игроков.

Указания правительства никому не помогли. Как я понял, было указание, что россияне и белорусы могут сыграть, если подпишут декларацию, что они против [военной спецоперации] и российского режима. Не знаю, насколько мне было бы комфортно, если бы из-за этого с кем-нибудь из игроков или их родными что-то случилось.

Не думаю, что есть правильное решение. Я общался с российскими игроками. Общался с украинскими игроками.

Мне очень жаль игроков, которые не смогут сыграть, и я понимаю, что это кажется несправедливым. Но еще я знаю людей, которые работают на «Уимблдоне», и я знаю, в каком тяжелом положении они оказались.

Я всем сочувствую и не поддерживаю ни одну из сторон», – сказал британец, который пожертвует все призовые за этот сезон украинским детям.

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