Де Минаур о парижских болельщиках: «Когда мне с трибун говорят разные вещи, смотрят в глаза после двойных, стоит задуматься о границах допустимого»

Алекс де Минаур прокомментировал поведение болельщиков на матче с Юго Гастоном на . Француз выиграл – 4:6, 6:2, 6:3, 0:6, 7:6.

«Есть разница между отличной атмосферой и поддержкой соотечественника – что тоже совершенно нормально и здорово. Уверен, для него атмосфера была потрясающей, он наслаждался каждой секундой.

Но когда мне с трибун говорят разные вещи, смотрят в глаза после двойных, стоит задуматься о границах допустимого. Не хочу вдаваться в то, что мне говорили. В идеале я бы вечером лег спать и все забыл, но есть ощущение, что сегодня не получится.

Так что, да, это было неприятно. Но это спорт, это игра. Бывают хорошие дни, бывают плохие. Иногда выигрываешь тяжелые битвы, иногда проигрываешь. Сейчас нужно оставить это в прошлом. Конечно, легче сказать, чем сделать, но я постараюсь.

По-моему, я хорошо справился с давлением трибун. Я боролся, будто это был выездной матч Кубка Дэвиса, а это придает мне сил. Иногда бывает тяжело, иногда ты стараешься, чтобы сосредоточиться на теннисе. Есть внешние факторы, которые ты стараешься контролировать. Может быть, это на меня повлияло в решающие моменты, может быть – нет. Не знаю.

Знаю только, что на решающем тай-брейке не показал своей лучшей игры. Очень жаль. А соперник – молодец».

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