Циципас третий раз отыгрался с 0:2 по сетам, Музетти второй год подряд упустил преимущество в две партии на РГ

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл 20-летнего Лоренцо Музетти – 5:7, 4:6, 6:2, 6:3, 6:2.
Грек третий раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам. Ранее ему это удалось в первом круге «Ролан Гаррос»-2020 против Хауме Муньяра и в четвертьфинале Australian Open-2021 против Рафаэля Надаля (стал третьим в истории, кто ушел с 0:2 против испанца).
Баланс Циципаса в пятисетовых матчах теперь составляет 8:6, и он выиграл шесть из последних восьми.
Музетти, в свою очередь, второй год подряд проиграл на «Ролан Гаррос» с 2:0 по партиям. В прошлом сезоне он вел в матче с Новаком Джоковичем, но потом взял всего один гейм и снялся в середине пятого сета.
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