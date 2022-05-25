Циципас третий раз отыгрался с 0:2 по сетам, Музетти второй год подряд упустил преимущество в две партии на РГ

Четвертая ракетка мира в первом круге обыграл 20-летнего – 5:7, 4:6, 6:2, 6:3, 6:2.

Грек третий раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам. Ранее ему это удалось в первом круге «Ролан Гаррос»-2020 против Хауме Муньяра и в четвертьфинале Australian Open-2021 против (стал третьим в истории, кто ушел с 0:2 против испанца).

Баланс Циципаса в пятисетовых матчах теперь составляет 8:6, и он выиграл шесть из последних восьми.

Музетти, в свою очередь, второй год подряд проиграл на «Ролан Гаррос» с 2:0 по партиям. В прошлом сезоне он вел в матче с , но потом взял всего один гейм и снялся в середине пятого сета.

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