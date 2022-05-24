Рублев о выбитом мяче, чуть не попавшем в голову работнику корта: «Я повел себя непрофессионально и надеюсь, что больше никогда так не поступлю»

прокомментировал эпизод в первом круге , когда он выбил мяч и чуть не попал в голову работнику корта.

«В первом сете я был очень напряжен, внутри было много эмоций. И я старался их контролировать. Пытался понять ситуацию, настроиться на позитивный лад. И мне удалось, потому что в первом сете было столько геймов. Я проигрывал 0:30, были брейкпойнты, иногда я допускал глупые ошибки, но удавалось сохранить спокойствие и позитивный настрой. В принципе, до конца первого сета.

Потом, да, я на секунду потерял голову, и, конечно, сожалею о том, что сделал. Неприемлемо так выбивать мяч. Лучше бы уж я, не знаю, просто ударил ракеткой по скамейке, потому что мяч может кому-то навредить. И это проблема.

Я повел себя непрофессионально и надеюсь, что больше никогда так не поступлю».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе