Хачанов о лишении «Уимблдона» очков: «ATP хотела показать, что в туре не место дискриминации. Но я приму любое решение»

Карен Хачанов ответил, повлияло ли на него решение ATP лишить «Уимблдон» рейтинговых очков. У россиянина сгорят 360 очков за прошлогодний четвертьфинал.

«Я бы солгал, если бы сказал, что эта ситуация меня не касается. Конечно, мы в конечном счете с этим связаны. Все возлагают на нас ответственность, даже если мы этого не хотим.

Но все же нужно пытаться концентрироваться на том, что надо делать. В конце концов, я рад, что мы можем играть на «Ролан Гаррос». Я просто хочу извлечь максимум пользы из этого турнира и идти дальше, концентрируясь на правильных вещах».

О том, считает ли он справедливым решение ATP

«ATP хотела показать, что в туре не место дискриминации. В целом, я приму любое решение наших руководящих органов. Не хочу рассуждать, согласен я или нет. Решение уже принято.

Сейчас нет смысла обсуждать, доволен я или нет, потому что, в конце концов, в прошлом году я хорошо выступил. Я в том же положении, что и остальные. Мои очки сгорят, их и не будет. Я не буду участвовать в «Уимблдоне». Вот и все».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе