Хачанов об отстранении от «Уимблдона»: «Грустно, что до этого дошло»

прокомментировал отстранение россиян от участия в «Уимблдоне».

«Конечно, мне очень грустно, и я ужасно разочарован, что все это происходит, что до этого дошло. Для меня это один из лучших турниров в мире. Он особенный. И в прошлом году я там хорошо выступил, дошел до четвертьфинала.

Мне грустно, что я не смогу выступить на одном из крупнейших турниров. Грустно, что было принято такое решение».

«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией