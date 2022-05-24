Радукану о болельщиках на «Ролан Гаррос»: «Французская публика очень честная. Им хотелось, чтобы Пэр поскорее вышел на корт»

Эмма Радукану оценила поддержку болельщиков в матче первого круга «Ролан Гаррос» против Линды Носковой.

«Зрителей по ходу матча как будто переключили. Поначалу я думала, что такая поддержка для меня даже чересчур, но начиная со второго сета они уже болели за Линду.

На самом я даже не возражала, мне нравилась такая атмосфера. Французская публика очень честная, и мне было приятно перед ними сыграть. Думаю, они просто хотели, чтобы Бенуа поскорее вышел на корт (Пэр должен был играть следующим запуском на корте Симоны Матье – Sports.ru).

Это было очень весело, и я рада, что меня ждет еще один матч.

После матча британка поприветствовала болельщика, который был на ее матчах на победном US Open-2021.

«Я очень сильно удивилась. Он был на каждом матче US Open, а спустя недель приехал в Индиан-Уэллс. С тех пор я его не видела, и вот мы снова встретились. Это очень мило».

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