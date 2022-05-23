Вавринка о поражении на РГ: «Не то чтобы я плохо играю, но такие матчи пока не тяну»

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» оценил свои перспективы. Весной он вернулся в тур после двух операций на стопе. В первом круге чемпион-2015 проиграл – 6:2, 3:6, 6:7, 3:6.

«Конечно, я очень разочарован, что проиграл на «Большом шлеме», но это реалии моей жизни. Я и до матча знал, что мне нужно много работать над физикой, над теннисом. Не то чтобы я плохо играю, но такие матчи пока не тяну.

Когда в марте я возобновил тренировки, я понимал, что мне нужно время, чтобы вернуться на тот уровень, где я чувствую себя комфортно и готов играть хорошие матчи.

Я уже в том возрасте, когда нужно время, чтобы вернуться на желаемый уровень. Я знаю, чего хочу. И я считаю, что могу вернуться на хороший уровень, я вижу указания на это. Но на это нужны месяцы.

Однако я не боюсь и готов упорно тренироваться».

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