Даниил Медведев: «На грунте я могу проиграть кому угодно»

Теги Ролан Гаррос ATP Даниил Медведев Теннис

Вторая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что на грунте может проиграть кому угодно. Перед «Ролан Гаррос» его спросили о неудачах в матчах с французами на глине – он никогда не обыгрывал представителей этой страны на этом покрытии.

«Я думаю, тут нет какой-то системы. И для моей карьеры было бы лучше, если бы никакой системы не было.

Честно скажу, на грунте я могу проиграть кому угодно. Но могу и хорошо выступать и выигрывать – например, Джоковича я впервые обыграл на грунте.

На грунте я могу проиграть кому угодно – в том числе французам. К тому же они обычно хорошо играют на грунте».

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