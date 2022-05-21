Бенуа Пэр: «Я катастрофически начал сезон, но «Ролан Гаррос» – мой любимый турнир, где может произойти что-то волшебное»

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Бенуа Пэр поделился настроем на «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне он проиграл 16 матчей из 22 (на грунте – 9 из 12).

«Большой шлем» француз начнет матчем против Ильи Ивашко.

«Я катастрофически начал сезон, не играю в свой лучший теннис и не в лучшем состоянии психологически, но это «Ролан Гаррос» – мой любимый турнир, где может произойти нечто волшебное.

Давайте вместе проведем это невероятное время!! Не могу обещать лучший матч в вашей жизни, но давайте зажжем на этом корте и насладимся игрой!!!» – написал Пэр в соцсетях.

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