Паула Бадоса: «В детстве я приезжала на «Ролан Гаррос» практически только для того, чтобы увидеть Рафу»

поделилась, как детстве ездила на .

«Я приехала сюда болельщицей много лет назад, еще в детстве, так что этот турнир всегда был особенным... Мне было 10.

Я приезжала практически только для того, чтобы увидеть Рафу, потому что я его большая поклонница.

Он был моим кумиром... Я по-прежнему поклонница тенниса. Я здесь уже несколько дней здесь, но я люблю смотреть матчи.

Я смотрела квалификацию, потому что мне очень нравится этот спорт. Мне очень нравится видеть новых игроков разного уровня».

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