Паула Бадоса: «В детстве я приезжала на «Ролан Гаррос» практически только для того, чтобы увидеть Рафу»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Паула Бадоса Теннис

Паула Бадоса поделилась, как детстве ездила на «Ролан Гаррос».

«Я приехала сюда болельщицей много лет назад, еще в детстве, так что этот турнир всегда был особенным... Мне было 10.

Я приезжала практически только для того, чтобы увидеть Рафу, потому что я его большая поклонница.

Он был моим кумиром... Я по-прежнему поклонница тенниса. Я здесь уже несколько дней здесь, но я люблю смотреть матчи.

Я смотрела квалификацию, потому что мне очень нравится этот спорт. Мне очень нравится видеть новых игроков разного уровня».

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