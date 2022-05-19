17-летняя Носкова вышла в основную сетку «Ролан Гаррос». Она самый молодой квалифаер с 2009 года

17-летняя Линда Носкова вышла в основную сетку .

Она обыграла в финале квалификации (6:3, 6:2).

В первый день турнира Носковой будет 17 лет 186 дней. Она самый молодой квалифаер в женской сетке «Ролан Гаррос» после де Бриту (16 лет 114 дней) в 2009 году.

Кроме того, она станет самой молодой чешской теннисисткой, выступавшей на «Больших шлемах», после (17 лет 127 дней) на US Open-2006.

Носкова – прошлогодняя чемпионка юниорского «Ролан Гаррос». Она одна из 12 бывших чемпионок юниорской одиночки, которые в этом году сыграют в основной сетке.

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