17-летняя Носкова вышла в основную сетку «Ролан Гаррос». Она самый молодой квалифаер с 2009 года

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17-летняя Линда Носкова вышла в основную сетку «Ролан Гаррос».

Она обыграла Ребекку Шрамкову в финале квалификации (6:3, 6:2).

В первый день турнира Носковой будет 17 лет 186 дней. Она самый молодой квалифаер в женской сетке «Ролан Гаррос» после Мичель Ларчер де Бриту (16 лет 114 дней) в 2009 году.

Кроме того, она станет самой молодой чешской теннисисткой, выступавшей на «Больших шлемах», после Николь Вайдишовой (17 лет 127 дней) на US Open-2006.

Носкова – прошлогодняя чемпионка юниорского «Ролан Гаррос». Она одна из 12 бывших чемпионок юниорской одиночки, которые в этом году сыграют в основной сетке.

Также в этом списке Кайя Канепи, Ализе Корне, Симона Халеп, Кристина Младенович, Онс Жабер, Белинда Бенчич, Дарья Касаткина, Паула Бадоса, Кори Гауфф, Лейла Фернандес и Эльза Жакмо.

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