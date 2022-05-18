Ролан Гаррос. Квалификация. 2-й круг. Вихлянцева играет с Чжу Линь, Потапова встретится с Куликовой, Гасанова – с Хон, Мельникова – с Томовой

Пять россиянок выступят сегодня во втором круге квалификации «Ролан Гаррос».

Сетка турнира здесь.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

16 мая – 5 июня 2022

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Квалификация

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, 1) – Анастасия Куликова (Финляндия)

Анастасия Гасанова (Россия) – Присцилла Хон (Австралия)

Наталья Вихлянцева (Россия) – Чжу Линь (Китай, 3)

Марина Мельникова (Россия) – Виктория Томова (Болгария, 10)

Оксана Селехметьева (Россия) – Элизабетта Кочччаретто (Италия)