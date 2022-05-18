Ролан Гаррос. Квалификация. 2-й круг. Вихлянцева играет с Чжу Линь, Потапова встретится с Куликовой, Гасанова – с Хон, Мельникова – с Томовой

Теги Ролан Гаррос результаты WTA Марина Мельникова Анастасия Потапова Наталья Вихлянцева Анастасия Гасанова Теннис

Пять россиянок выступят сегодня во втором круге квалификации «Ролан Гаррос».

Сетка турнира здесь.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

16 мая – 5 июня 2022

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Квалификация

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, 1) – Анастасия Куликова (Финляндия)

Анастасия Гасанова (Россия) – Присцилла Хон (Австралия)

Наталья Вихлянцева (Россия) – Чжу Линь (Китай, 3)

Марина Мельникова (Россия) – Виктория Томова (Болгария, 10)

Оксана Селехметьева (Россия) – Элизабетта Кочччаретто (Италия)

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