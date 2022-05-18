Ролан Гаррос. Квалификация. 2-й круг. Вихлянцева играет с Чжу Линь, Потапова встретится с Куликовой, Гасанова – с Хон, Мельникова – с Томовой

Пять россиянок выступят сегодня во втором круге квалификации «Ролан Гаррос».
Сетка турнира здесь.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
16 мая – 5 июня 2022
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Квалификация
Второй круг
Анастасия Потапова (Россия, 1) – Анастасия Куликова (Финляндия)
Анастасия Гасанова (Россия) – Присцилла Хон (Австралия)
Наталья Вихлянцева (Россия) – Чжу Линь (Китай, 3)
Марина Мельникова (Россия) – Виктория Томова (Болгария, 10)
Оксана Селехметьева (Россия) – Элизабетта Кочччаретто (Италия)