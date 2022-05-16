Осенью пройдут новые турниры WTA в Эстонии и Тунисе

опубликовала календарь на сентябрь и октябрь.

Как и анонсировалось ранее, в этом году не будет турниров в Китае, а также Кубка Кремля. Однако тур впервые с 2019-го вернется в Японию (12 сентября стартует турнир в Осаке, а 19-го – в Токио) и Южную Корею (19 сентября стартует турнир в Сеуле).

Также появится новый турнир в Таллине (старт 26 сентября) и тунисском городе Монастир (старт 3 октября). А 17 октября стартует новый турнир WTA 1000 в Гвадалахаре.

При этом заявляется, что календарь еще будет обновляться. Также пока не сообщается о месте проведения итогового турнира.

Полностью календарь здесь.

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