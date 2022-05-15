Новак Джокович: «Последние годы лучшую игру на грунте начинаю показывать в Риме. Это идеальный момент, чтобы выиграть титул перед «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира рассказал, был ли удивлен своим уровне в финале турнира в Риме. Он обыграл 6:0, 7:6.

«В первом сете я себя приятно удивил, хотя у меня и были четкий план и стратегия. Но я провел идеальный сет – это несомненно.

Потом я немного зажался в начале второго, он это использовал. А на этом уровне одно-два очка могут развернуть ход матча, он вернулся в игру. При счете 4:1, он вел 40:30, матч мог легко перейти в третий сет. Но мне удалось найти нужные удары, вернуться в игру.

На тай-брейке я был чуть-чуть лучше – может быть, спокойнее. Хотя мы оба были очень напряжены».

Серба спросили, когда он последний раз играл так хорошо, как в финале.

«Вчера и два дня назад я играл отлично. Последние несколько недель я набирал форму. Как и в прошлые годы, я знал, что лучшую игру на грунте начинаю показывать примерно во время Рима. Это идеальный момент, чтобы выиграть титул перед «Ролан Гаррос».

Также Джокович ответил на вопрос, была ли эта неделя идеальной.

«Да».

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