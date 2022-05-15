Джокович выиграл 38-й «Мастерс» и обновил свой же рекорд

Первая ракетка мира Новак Джокович в финале «Мастерса» в Риме обыграл №5 Стефаноса Циципаса – 6:0, 7:6. Во втором сете он уступал 2:5 и отыграл подачу на партию.
В первом сете Джокович третий раз повесил баранку в финале «Мастерса». Ранее ему это удавалось в Майами в 2015-м (против Энди Маррея) и в Индиан-Уэллс в 2016-м (против Милоша Раонича). Циципас, в свою очередь, проиграл сет 0:6 впервые с полуфинала Australian Open-2019 против Рафаэля Надаля.
Джокович выиграл 87-й титул в карьере. На «Мастерсах» он победил 38-й раз и обновил собственный рекорд по этому показателю. Теперь он отрывается от Рафаэля Надаля на два.
В Риме Джокович победил шестой раз. Больше него на этом турнире выигрывал только Надаль – 10 трофеев.
Серб стал самым возрастным чемпионом в истории римских соревнований – сейчас ему 34 года 11 месяцев и 23 дня. Он на 10 дней старше, чем был Надаль на момент победы в прошлом году.
Кроме того, в этом году Джокович взял титул, не проиграв ни сета. В Риме такое последний раз удавалось Энди Маррею в 2016-м.
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