Джокович выиграл 38-й «Мастерс» и обновил свой же рекорд

Первая ракетка мира в финале «Мастерса» в Риме обыграл №5 – 6:0, 7:6. Во втором сете он уступал 2:5 и отыграл подачу на партию.

В первом сете Джокович третий раз повесил баранку в финале «Мастерса». Ранее ему это удавалось в Майами в 2015-м (против ) и в Индиан-Уэллс в 2016-м (против ). Циципас, в свою очередь, проиграл сет 0:6 впервые с полуфинала Australian Open-2019 против .

Джокович выиграл 87-й титул в карьере. На «Мастерсах» он победил 38-й раз и обновил собственный рекорд по этому показателю. Теперь он отрывается от Рафаэля Надаля на два.

В Риме Джокович победил шестой раз. Больше него на этом турнире выигрывал только Надаль – 10 трофеев.

Серб стал самым возрастным чемпионом в истории римских соревнований – сейчас ему 34 года 11 месяцев и 23 дня. Он на 10 дней старше, чем был Надаль на момент победы в прошлом году.

Кроме того, в этом году Джокович взял титул, не проиграв ни сета. В Риме такое последний раз удавалось Энди Маррею в 2016-м.

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