Джокович о Циципасе: «Он один из двух-трех лучших игроков мира. Но на грунте – особенно»

Первая ракетка мира прокомментировал финал турнира в Риме против . Серб ведет 6:2 в личных встречах и 4:0 на грунте. Это будет их первый матч после финала «Ролан Гаррос»-2021, в котором Джокович ушел с 0:2 по сетам.

«Еще один финал одного из крупнейших турниров против него. Он точно в форме. Последние несколько лет он входит в топ-2 или топ-3 на грунте. Вообще один из двух-трех лучших игроков мира. Но на грунте – особенно.

Он выиграл Монте-Карло, всегда доходит до решающих стадий крупнейших грунтовых турниров. Я жду большой битвы, но я к ней готов».

У Джоковича 1000 побед! Собрали статистику об этом огроменном достижении

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе