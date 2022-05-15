Джокович о 1000-й победе: «Видел, как Роджер и Рафа праздновали это достижение, и сам хотел дойти до 1000»

Первая ракетка мира прокомментировал 1000-ю победу в туре. В полуфинале в Риме он обыграл – 6:4, 6:3.

«За последние пару лет я видел, как Роджер и Рафа праздновали это достижение, и сам хотел дойти до 1000. Одержать столько побед в туре – это огромное счастье. Я уже очень давно выиграл свой первый матч и надеюсь, что вперед будет еще много побед.

Сегодня я сыграл очень хорошо. Начал потрясающе, повел 4:0. Потом немного затормозил, уровень упал и 15-20 минут я чувствовал себя не очень здорово. Он это использовал, смог вернуться в борьбу в первом сете. Было важно дожать его в 10-м гейме, забрать сет.

Во второй партии в начале было несколько упорных геймов, но у меня всегда было ощущение, что я цепляюсь за его подачу, имею шансы. По-моему, я очень-очень хорошо провел первые четыре гейма матча и последние четыре гейма. Надеюсь, удастся сохранить этот уровень в финале».

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