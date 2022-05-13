Четвертьфинал Циципаса и Синнера на 10 минут прерывался перед матчболом, потому что на трибунах стало плохо болельщику

Стефанос Циципас в четвертьфинале турнира в Риме обыграл Янника Синнера – 7:6, 6:2.

Предпоследний розыгрыш в матче проводился под гул – потому что зрители пытались привлечь внимание, к тому, что на трибунах человеку стало плохо. К нему вышли врачи, но поскольку он сидел на верхней трибуне, судья пытался продолжить матч. Однако трибуны гудели и не давали. В итоге случился 10-минутный перерыв, после которого Циципас реализовал матчбол.

После матча у грека спросили, как он сохранял сосредоточенность во время перерыва.

«Я уже сталкивался с такими ситуациями и знал, что нужно оставаться на своей волне. Это могло меня отвлечь.

Конечно, важнее всего, что человеку требовалась помощь. Здорово, что турнир предоставил медицинскую поддержку, которая была необходима. На таком жарком солнце очень сложно много часов сидеть на трибунах и смотреть нашу игру».

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