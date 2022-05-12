Зверев выиграл 100-й матч на «Мастерсах», де Минаур проиграл все 18 встреч с топ-5

обыграл Алекса де Минаура в третьем круге «Мастерса» в Риме (6:3, 7:6).

Во втором сете немец упустил два брейка, в том числе не подал на матч, ведя 6:5.

Зверев одержал 100-ю победу на «Мастерсах» (в Риме – 14-ю). Он вышел в четвертьфинал в Риме четвертый раз за последние шесть лет. Напомним, в 2017-м он выиграл турнир. Для него это был первый из пяти титулов на «Мастерсах».

Де Минаур 18-й раз подряд проиграл сопернику из топ-5. У него нет ни одной победы над первой пятеркой рейтинга.

Зверев теперь встретится с Марином Чиличем или Кристианом Гарином.

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