Янник Синнер: «Кажется, что у лучших проблемы, но на самом деле Надаль выиграл Australian Open, а Джокович наберет форму перед Парижем»

ответил, считает ли возвращение в тур хорошей новостью для тенниса.

– Я бы сказал, что да, даже если предстоит долгий путь. Роджер всегда может удивить, учитывая талант, которым он обладает. Я бы хотел сыграть с ним до того, как он закончит карьеру: он единственный из Большой тройки, с кем я не играл. Это было бы здорово: я буду рассказывать об этом внукам, сидя в горах перед камином.

– Может ли переменчивый теннис, в котором никто явно не доминирует, поспособствовать окончательной смене поколений, которую олицетворяете вы с Алькарасом?

– Кажется, что у лучших проблемы, но на самом деле Надаль выиграл Australian Open, а Джокович, который решил не прививаться и пока мало играл, наберет форму перед Парижем. Я не знаю, готовы ли мы перевернуть ситуацию, но мне определенно повезло быть в группе лидеров. Такой теннис интересен игрокам и, я думаю, зрителям.

– Повлиял ли на ваше желание перемен (речь о смене тренера – Sports.ru) стремительный взлет Алькараса, который на два года моложе и уже входит в топ-10?

– Нет, каждый играет в свой теннис и идет своим путем. Я никогда не думаю о Карлосе, о скорости его прогресса, о его таланте. Я думаю о себе.

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