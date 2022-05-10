Тим о четвертом поражении после возвращения: «Разумеется, я сейчас сильно разочарован. Но после Мадрида я снова прибавил – это хорошо»

прокомментировал четвертое подряд поражение на турнирах ATP возвращения на корт. Накануне он проиграл в Риме Фабио Фоньини (4:6, 6:7).

«Разумеется, я сейчас сильно разочарован. После Мадрида я снова прибавил – это хорошо. Я посмотрел статистику первого сета на большом экране. На самом деле она все лучше и лучше. Процент первой подачи, мячей, выигранных на ней и на второй подаче, действительно были лучше в первом сете. При этом не реализован ни один из трех брейк-пойнтов. Я должен лучше играть в такие упорные моменты.

Так я и сделал при счете 4:5 во втором сете, когда отыгрался. Потом при 6:5 он провел отличный гейм с четырьмя первыми подачами. Я надеялся сделать брейк и улучшить свое положение.

Тай-брейк сложился для меня неудачно. Конечно, на тай-брейке ты немного зажимаешься. Форхенд в такой ситуации пока не работает. Вот как сейчас обстоят дела».

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