Стэн Вавринка: «Мог бы легко все бросить, потому что карьера и так сложилась лучше, чем я ожидал. Но внутри еще горит огонь»

Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» прокомментировал первую победу за 15 месяцев. В первом круге «Мастерса» в Риме швейцарец, перенесший две операции на стопе, обыграл – 3:6, 7:5, 6:2.

«В целом я хорошо себя чувствовал себя на корте. Физически чувствовал себя отлично. Конечно, когда не выигрываешь больше года, то начинаешь слишком много думать и сосредотачиваешься не на том, на чем нужно.

Я провел отличный матч, отлично поборолся, сохранял положительный настрой. К концу второго сета игра пошла намного лучше. Я очень доволен победой.

После двух операций и в моем возрасте я мог бы легко все бросить, потому что карьера и так сложилась лучше, чем я ожидал. Но внутри еще горит огонь. Я по-прежнему верю, что могу показывать отличный теннис. По-прежнему верю, что способен на большие результаты. Может быть, не сейчас, но через несколько месяцев.

Срезать не получится. Мне нужно потратить время на корте и за его пределами. Я пропустил очень много, набрал вес, набирать форму было трудно. После операции на стопе ты почти ничего не можешь делать. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы вернуться».

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