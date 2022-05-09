Швентек о работе с новым тренером: «Мы закрепили более агрессивный настрой и теперь можем заняться техникой»

Первая ракетка мира рассказала о настрое на грунтовые турниры. На этой неделе в Риме она защищает титул.

«Предыдущая глава закрыта. Не имеет значения, что произошло в первой части сезона, – как хорошего, так и плохого. Мне нужно ясное мышление, нужно сосредоточиться на будущем.

Посмотрим, как пойдут дела на грунте, потому что болельщики и журналисты всегда ждут от меня побед. Я стала играть агрессивнее, но на грунте уровень агрессии нужно будет снизить. Интересно, как я буду адаптироваться».

Также Швентек, выигравшая 23 матча подряд, рассказала о работе с тренером Томашем Викторовски.

«На первых турнирах мы больше работали над настроем, чтобы я играла агрессивнее. Сейчас это закреплено, и мы можем заняться техническими вопросами».

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