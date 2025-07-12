Впервые с US Open-2017 в женском финале «Большого шлема» сет завершился со счетом 6:0

Ига Швентек повесила баранку Аманде Анисимовой в финале «Уимблдона».

Впервые с US Open-2017 в женском финале «Большого шлема» выиграли сет со счетом 6:0. Тогда Слоун Стивенс победила Мэдисон Киз со счетом 6:3, 6:0.

Швентек также стала четвертой теннисисткой в Открытой эре, которая выиграла первый сет на «Уимблдоне » со счетом 6:0 – после Билли Джин Кинг (1973, 1975), Крис Эверт (1974) и Мартины Навратиловой (1983).